Julio написав:

Переводы с Универсального на карту так и не пришли (отправлял в 10:00, 13:00 и 18:30). Позвонил на теплую линию, сказали, что так как счет Универсальный 9,5% я открыл совсем недавно, и поскольку я ФОП (хотя СПД счет у меня в Укрсибе), Аваль направил в налоговую данные для регистрации нового счета, в связи с чем счет временно заблокирован до момента, когда налоговая подтвердит его регистрацию. Или я могу позвонить на теплую линию в рабочее время, они перезвонят в отделение, и тогда, может быть, из отделения разблокируют счет.Я так и чувствовал, что с этим переходом с 7% на 9,5% будет какая-то лажа.