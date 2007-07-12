Stargazer212 написав:Я с 8:00 утра пытаюсь открыть этот депозит. Смс-подтверждение не приходит. Приходит позже с задержкой в час. Звонил в поддержку еще в 9 утра, обещали пофиксить в течение получаса, но воз и ныне там. Похоже, у них проблема с доставкой смс от банка.
Если у Вас Киевстар, то проблема на стороне оператора
Да, Киевстар, может был и их косяк, но уже все ок, ближе к 13:00 все заработало.
Julio написав:Переводы с Универсального на карту так и не пришли (отправлял в 10:00, 13:00 и 18:30). Позвонил на теплую линию, сказали, что так как счет Универсальный 9,5% я открыл совсем недавно, и поскольку я ФОП (хотя СПД счет у меня в Укрсибе), Аваль направил в налоговую данные для регистрации нового счета, в связи с чем счет временно заблокирован до момента, когда налоговая подтвердит его регистрацию. Или я могу позвонить на теплую линию в рабочее время, они перезвонят в отделение, и тогда, может быть, из отделения разблокируют счет. Я так и чувствовал, что с этим переходом с 7% на 9,5% будет какая-то лажа.
спасибо, что потратили время и разобрались. я счет открыл 26 марта, в тот же день перечислил деньги. а обратно - пока шиш. долго налоговая запрягает, ранее за 2 рабочих справлялись.
Yuri_T написав:Я так и чувствовал, что с этим переходом с 7% на 9,5% будет какая-то лажа.
Брати "ФОП-и 7.5% на 9.5%" хтось дочекався своїх грошей з 7.5% рахунку? Відкрив 7.5% ще місяць тому, загнав на пробу кілька копійок, вчора спробував забрати їх на 9.5%, але вони досі висять в обробці.
P.S. В податковій оформлення рахунку як і раніше відбувається день в день (звичайно у них бувають проблеми, але щоб цілий місяць такого ще не було). Мені здається баба Валя вирішила пощипати жадібних ФОП-ів.
P.P.S. Після звернення до колл-центру розблокували, але гроші святкують вікенд у баби Валі.