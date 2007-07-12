RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:14

Julio ахах, ну Алла это делает за 3 дня обычно и обычно ее нужно пнуть еще на 3 день. Не знаю, как Валя...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 30.03.15
Подякував: 131 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:58

  iamdimon написав:
  Stargazer212 написав:Я с 8:00 утра пытаюсь открыть этот депозит. Смс-подтверждение не приходит. Приходит позже с задержкой в час. Звонил в поддержку еще в 9 утра, обещали пофиксить в течение получаса, но воз и ныне там. Похоже, у них проблема с доставкой смс от банка.

Если у Вас Киевстар, то проблема на стороне оператора

Да, Киевстар, может был и их косяк, но уже все ок, ближе к 13:00 все заработало.
Stargazer212
 
Повідомлень: 78
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:07

  Julio написав:Переводы с Универсального на карту так и не пришли (отправлял в 10:00, 13:00 и 18:30). Позвонил на теплую линию, сказали, что так как счет Универсальный 9,5% я открыл совсем недавно, и поскольку я ФОП (хотя СПД счет у меня в Укрсибе), Аваль направил в налоговую данные для регистрации нового счета, в связи с чем счет временно заблокирован до момента, когда налоговая подтвердит его регистрацию. Или я могу позвонить на теплую линию в рабочее время, они перезвонят в отделение, и тогда, может быть, из отделения разблокируют счет.
Я так и чувствовал, что с этим переходом с 7% на 9,5% будет какая-то лажа. :evil:

спасибо, что потратили время и разобрались.
я счет открыл 26 марта, в тот же день перечислил деньги.
а обратно - пока шиш.
долго налоговая запрягает, ранее за 2 рабочих справлялись.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14571
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 4294 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

Карта 100 дней . В ИБ в умовах пакету раньше отображалось, сколько транзакций сделано и надо сделать. 10 транзакций - без комиссии, менее 10 - комис 100 грн

Сегодня - дані для відображення відсутні. Глюк приложения или Аваль отменил это условие при текущем карантине?

Спасибо
Shaman
 
Повідомлень: 168
З нами з: 29.09.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 22:07

Yuri_T странно с депозитами. Мне Альянс мгновенно открывал. Налоговую информировали, а не ждали одобрения.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 30.03.15
Подякував: 131 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 07:47

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ромасик написав:Yuri_T странно с депозитами. Мне Альянс мгновенно открывал. Налоговую информировали, а не ждали одобрения.
Вопрос не в зачислении - зачисляй сколько хочешь, забрать - расходная операция - только после регистрации счета в налоговой.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 04.09.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Shaman написав:Глюк приложения

именно глюк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:29

  Yuri_T написав:Я так и чувствовал, что с этим переходом с 7% на 9,5% будет какая-то лажа. :evil:

Брати "ФОП-и 7.5% на 9.5%" хтось дочекався своїх грошей з 7.5% рахунку? Відкрив 7.5% ще місяць тому, загнав на пробу кілька копійок, вчора спробував забрати їх на 9.5%, але вони досі висять в обробці.

P.S. В податковій оформлення рахунку як і раніше відбувається день в день (звичайно у них бувають проблеми, але щоб цілий місяць такого ще не було). Мені здається баба Валя вирішила пощипати жадібних ФОП-ів.

P.P.S. Після звернення до колл-центру розблокували, але гроші святкують вікенд у баби Валі.
vasyatko
 
Повідомлень: 272
З нами з: 26.11.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:22

  ukrprom2014 написав:
  Shaman написав:Глюк приложения

именно глюк


та да, уже есть счетчик)))
а надеялся, аттракцион невиданной щедрости)
Shaman
 
Повідомлень: 168
З нами з: 29.09.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:34

  Shaman написав:Карта 100 дней . В ИБ в умовах пакету раньше отображалось, сколько транзакций сделано и надо сделать. 10 транзакций - без комиссии, менее 10 - комис 100 грн


Сегодня - дані для відображення відсутні. Глюк приложения или Аваль отменил это условие при текущем карантине?

Спасибо


Таки отменили плату за обслуживание по кредиткам: https://www.aval.ua/news/vasha-kreditna ... hunku-1043
iamdimon
 
Повідомлень: 93
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 681682683684
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, ingtrans, vollena71, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 616, 617, 618
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6177 820597
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 18:40
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8423, 8424, 8425
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84245 9905576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 18:28
ol_zy
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 53, 54, 55
zvir » Чет 12 лип, 2007 10:06
540 153821
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 13:23
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.