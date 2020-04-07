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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:32

  iamdimon написав:
  Shaman написав:Карта 100 дней . В ИБ в умовах пакету раньше отображалось, сколько транзакций сделано и надо сделать. 10 транзакций - без комиссии, менее 10 - комис 100 грн


Сегодня - дані для відображення відсутні. Глюк приложения или Аваль отменил это условие при текущем карантине?

Спасибо


Таки отменили плату за обслуживание по кредиткам: https://www.aval.ua/news/vasha-kreditna ... hunku-1043


но счетчик операций есть
Shaman
 
Повідомлень: 170
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  #<1 ... 682683684685
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