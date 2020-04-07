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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 20:32
iamdimon написав: Shaman написав:
Карта 100 дней . В ИБ в умовах пакету раньше отображалось, сколько транзакций сделано и надо сделать. 10 транзакций - без комиссии, менее 10 - комис 100 грн
Сегодня - дані для відображення відсутні. Глюк приложения или Аваль отменил это условие при текущем карантине?
Спасибо
Таки отменили плату за обслуживание по кредиткам: https://www.aval.ua/news/vasha-kreditna ... hunku-1043
но счетчик операций есть
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Shaman
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