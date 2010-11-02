RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 646
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
153
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:32

  iamdimon написав:
  Shaman написав:Карта 100 дней . В ИБ в умовах пакету раньше отображалось, сколько транзакций сделано и надо сделать. 10 транзакций - без комиссии, менее 10 - комис 100 грн


Сегодня - дані для відображення відсутні. Глюк приложения или Аваль отменил это условие при текущем карантине?

Спасибо


Таки отменили плату за обслуживание по кредиткам: https://www.aval.ua/news/vasha-kreditna ... hunku-1043


но счетчик операций есть
Shaman
 
Повідомлень: 170
З нами з: 29.09.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

Зверну увагу, що в новині скасована плата "за обслуговування рахунку для кредитних карток". На пакети послуг типу "Активний" вона не розповсюджується.
Лічильник перестав рахувати операції між своїми рахунками, але платежі через СЕП ще враховуються.
vasyatko
 
Повідомлень: 273
З нами з: 26.11.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 682683684685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: archvile, Hack-Stock, Kevin, slasva і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 616, 617, 618
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6178 821001
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 14:32
ruvex
А-Банк 1 ... 1579, 1580, 1581
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
15804 2198877
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 14:01
jay2004
Альфа-Банк 1 ... 8426, 8427, 8428
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84274 9909687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 13:58
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15805)
08.04.2020 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.