Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 20:32
iamdimon написав: Shaman написав:
Карта 100 дней . В ИБ в умовах пакету раньше отображалось, сколько транзакций сделано и надо сделать. 10 транзакций - без комиссии, менее 10 - комис 100 грн
Сегодня - дані для відображення відсутні. Глюк приложения или Аваль отменил это условие при текущем карантине?
Спасибо
Таки отменили плату за обслуживание по кредиткам:
https://www.aval.ua/news/vasha-kreditna ... hunku-1043
но счетчик операций есть
Shaman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:21
Зверну увагу, що в новині скасована плата "за обслуговування рахунку для кредитних карток". На пакети послуг типу "Активний" вона не розповсюджується.
Лічильник перестав рахувати операції між своїми рахунками, але платежі через СЕП ще враховуються.
vasyatko
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