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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
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Stargazer212
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:32
Stargazer212 написав:
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
Ну ооошень динамичная банка
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:50
Stargazer212 написав:
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
ЖИРРР
по плану мало б бути <=8
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greenozon
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