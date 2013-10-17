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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 683684685686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30

Re: Райффайзен Банк Аваль

С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:32

  Stargazer212 написав:С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.

Ну ооошень динамичная банка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:50

  Stargazer212 написав:С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.


ЖИРРР
по плану мало б бути <=8
+50грн !
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greenozon
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