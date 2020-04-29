RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 683684685686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30

Re: Райффайзен Банк Аваль

С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
Stargazer212
 
Повідомлень: 82
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:32

  Stargazer212 написав:С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.

Ну ооошень динамичная банка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31176
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2483 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:50

  Stargazer212 написав:С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.


ЖИРРР
по плану мало б бути <=8
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8219
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:14

  greenozon написав:
  Stargazer212 написав:С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.


ЖИРРР
по плану мало б бути <=8

Та даже 7% :mrgreen:
Думаю 15 мая так и будет
Не долго музыка играла... :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31176
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2483 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:15

  clientage написав:
  Stargazer212 написав:С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.

Ну ооошень динамичная банка :)

По старому семипроцентному процент не подняли, всех свинорыльщиков заставили переоформить на новый, движуху создали, показали австриякам сколько новых счетов тут открыли, прирост нарисовали, а теперь опять потихоньку рылом в дно тыкают, получается)
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Чет 30 кві, 2020 00:21, всього редагувалось 1 раз.
Stargazer212
 
Повідомлень: 82
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:18

  Stargazer212 написав:
  clientage написав:
  Stargazer212 написав:С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.

Ну ооошень динамичная банка :)

По старому семипроцентному процент не подняли, всех свинорыльщиков заставили переоформить на новый, движуху создали, а теперь опять потихоньку рылом в дно тыкают, получается)

Дина́мит Валюха, адназначна дина́мит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31176
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2483 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

Негодяйка теть Валя, одним словом, что уж тут)
Stargazer212
 
Повідомлень: 82
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 683684685686
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8492, 8493, 8494
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84937 9994285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 01:37
Ethereum
ОТП БАНК 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6431 1448370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 01:12
IMPRINTER
А-Банк 1 ... 1602, 1603, 1604
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16033 2225968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2020 00:28
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84938)
30.04.2020 01:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.