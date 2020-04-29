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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 20:30
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
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Stargazer212
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:32
Stargazer212 написав:
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
Ну ооошень динамичная банка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 29 кві, 2020 20:50
Stargazer212 написав:
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
ЖИРРР
по плану мало б бути <=8
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greenozon
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:14
greenozon написав: Stargazer212 написав:
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
ЖИРРР
по плану мало б бути <=8
Та даже 7%
Думаю 15 мая так и будет
Не долго музыка играла...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 30 кві, 2020 00:15
clientage написав: Stargazer212 написав:
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
Ну ооошень динамичная банка
По старому семипроцентному процент не подняли, всех свинорыльщиков заставили переоформить на новый, движуху создали, показали австриякам сколько новых счетов тут открыли, прирост нарисовали, а теперь опять потихоньку рылом в дно тыкают, получается)
Востаннє редагувалось Stargazer212
в Чет 30 кві, 2020 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Stargazer212
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Додано: Чет 30 кві, 2020 00:18
Stargazer212 написав: clientage написав: Stargazer212 написав:
С 5 мая уже снижают ставку по новому «Универсальному +» с 9,5% до 9%. Издеваются.
Ну ооошень динамичная банка
По старому семипроцентному процент не подняли, всех свинорыльщиков заставили переоформить на новый, движуху создали, а теперь опять потихоньку рылом в дно тыкают, получается)
Дина́мит Валюха, адназначна дина́мит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 30 кві, 2020 00:25
Негодяйка теть Валя, одним словом, что уж тут)
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Stargazer212
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