по погашению льготного периода на карте 100 дней
- критерий - ночевка денег на счете?
т.е. p2p в выходные не пройдет? надо ждать рабочего дня?
это где-то видно в ИБ или в приложении?
Спасибо
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:22
Re: Райффайзен Банк Аваль
по погашению льготного периода на карте 100 дней
- критерий - ночевка денег на счете?
т.е. p2p в выходные не пройдет? надо ждать рабочего дня?
это где-то видно в ИБ или в приложении?
Спасибо
Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:26
Shaman
На карту зачислится, а по счету пройдет в первый рабочий день.
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:45
Додано: Суб 02 тра, 2020 00:39
Shaman
В день проводки по счету.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 18:03
Re: Райффайзен Банк Аваль
аваль понижает процент по депозиту универсальный + до 9%
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:14
"Даже в МОНО" звучить як "Аваль - дрібна кредитна спілка, що має залучати найдорожчі гроші", а "МОНО" - зразок багатовікової європейської стабільності.
Бабі Валі довіряють гроші з максимальною гарантією їх ліквідності, те що на них взагалі дають хоч якійсь % вже добре. Для мене важливіше, щоб переказ з Універсального "на картку" відбувався за прогнозований час та стабільність роботи картки, ніж розмір ставки.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:18
слова-слова
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