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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:22

Re: Райффайзен Банк Аваль

по погашению льготного периода на карте 100 дней
- критерий - ночевка денег на счете?
т.е. p2p в выходные не пройдет? надо ждать рабочего дня?
это где-то видно в ИБ или в приложении?

Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:26

Shaman
На карту зачислится, а по счету пройдет в первый рабочий день.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:45

  ukrprom2014 написав:Shaman
На карту зачислится, а по счету пройдет в первый рабочий день.


а льготный период когда закроет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 00:39

Shaman
В день проводки по счету.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:03

Re: Райффайзен Банк Аваль

аваль понижает процент по депозиту универсальный + до 9%
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:14

  ukrprom2014 написав:Так а на шо те 9,5%, если даже в МОНО 10%?
Не пойму ажиотаж.

"Даже в МОНО" звучить як "Аваль - дрібна кредитна спілка, що має залучати найдорожчі гроші", а "МОНО" - зразок багатовікової європейської стабільності.

Бабі Валі довіряють гроші з максимальною гарантією їх ліквідності, те що на них взагалі дають хоч якійсь % вже добре. Для мене важливіше, щоб переказ з Універсального "на картку" відбувався за прогнозований час та стабільність роботи картки, ніж розмір ставки.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:18

  vasyatko написав:"Даже в МОНО" звучить як "Аваль - дрібна кредитна спілка, що має залучати найдорожчі гроші", а "МОНО" - зразок багатовікової європейської стабільності.

Бабі Валі довіряють гроші з максимальною гарантією їх ліквідності, те що на них взагалі дають хоч якійсь % вже добре. Для мене важливіше, щоб переказ з Універсального "на картку" відбувався за прогнозований час та стабільність роботи картки, ніж розмір ставки.

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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 02:30

господа, странно исчез старый универсальный ну тот который 7% .. это что анал его закрыл сам?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 02:34

  alex2013a90 написав:аваль понижает процент по депозиту универсальный + до 9%


не понижает, а понизил ... а с 22.05.2020 будет 8.5%

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