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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:41
justit написав: IMPRINTER написав:
господа, странно исчез старый универсальный ну тот который 7% .. это что анал
его закрыл сам?
Да, закрыл.
Только нормально закрыл.Анала
точно не было
а на каком основании закрыл? без моего заявления .. это бессрочный счет
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:47
Если 90 дней на счету остаток 0, то закрывают автоматом
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iamdimon
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:48
iamdimon написав:
Если 90 дней на счету остаток 0, то закрывают автоматом
это касается всех счетов?
и карточных и некарточных?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:52
IMPRINTER написав: iamdimon написав:
Если 90 дней на счету остаток 0, то закрывают автоматом
это касается всех счетов?
и карточных и некарточных?
Это мы с Вами говорим об универсальном
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iamdimon
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:09
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