а на каком основании закрыл? без моего заявления .. это бессрочный счет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 17:41
а на каком основании закрыл? без моего заявления .. это бессрочный счет
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:48
это касается всех счетов?
и карточных и некарточных?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:52
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:09
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:56
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:52
есть карта универсальная Привата. Стоит ли переходить с нее на аналогичную Аваля?
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:57
У Вали нема такой аналогичной карты
Перейдите лучше на Моню
А ещё лучше просто заведите параллельно с Приватом карты у Акцента, Монобанка.
Потом изучите Тарифы Вали и Алки, хо-ро-шо изучите, и тогда тоже, уже выбрав совершенно НЕаналогичные карты, заведите и их
... делайте хоть что-нибудь!
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