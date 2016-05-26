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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:41

  justit написав:
  IMPRINTER написав:господа, странно исчез старый универсальный ну тот который 7% .. это что анал его закрыл сам?


Да, закрыл.
Только нормально закрыл.
Анала точно не было :D


а на каком основании закрыл? без моего заявления .. это бессрочный счет
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:47

Если 90 дней на счету остаток 0, то закрывают автоматом
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:48

  iamdimon написав:Если 90 дней на счету остаток 0, то закрывают автоматом


это касается всех счетов?
и карточных и некарточных?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:52

  IMPRINTER написав:
  iamdimon написав:Если 90 дней на счету остаток 0, то закрывают автоматом


это касается всех счетов?
и карточных и некарточных?

Это мы с Вами говорим об универсальном
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:52

есть карта универсальная Привата. Стоит ли переходить с нее на аналогичную Аваля?
mann
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:57

  mann написав:есть карта универсальная Привата. Стоит ли переходить с нее на аналогичную Аваля?

У Вали нема такой аналогичной карты
Перейдите лучше на Моню
А ещё лучше просто заведите параллельно с Приватом карты у Акцента, Монобанка.
Потом изучите Тарифы Вали и Алки, хо-ро-шо изучите, и тогда тоже, уже выбрав совершенно НЕаналогичные карты, заведите и их :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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