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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:37

  IMPRINTER написав:
  justit написав:
  IMPRINTER написав:господа, странно исчез старый универсальный ну тот который 7% .. это что анал его закрыл сам?


Да, закрыл.
Только нормально закрыл.
Анала точно не было :D


а на каком основании закрыл? без моего заявления .. это бессрочный счет


Шустро перебежал на новый 9,5 и сработал триггер - закрыть старый. :D
Нужно было там 100грн оставить наверное.
justit
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 352 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39

  ukrprom2014 написав:AVF
На 100 грн.?

Да
AVF
 
Повідомлень: 229
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Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 686687688689
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