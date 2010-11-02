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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:37
IMPRINTER написав: justit написав: IMPRINTER написав:
господа, странно исчез старый универсальный ну тот который 7% .. это что анал
его закрыл сам?
Да, закрыл.
Только нормально закрыл.Анала
точно не было
а на каком основании закрыл? без моего заявления .. это бессрочный счет
Шустро перебежал на новый 9,5 и сработал триггер - закрыть старый.
Нужно было там 100грн оставить наверное.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39
ukrprom2014 написав:AVF
На 100 грн.?
Да
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