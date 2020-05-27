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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:37

  IMPRINTER написав:
  justit написав:
  IMPRINTER написав:господа, странно исчез старый универсальный ну тот который 7% .. это что анал его закрыл сам?


Да, закрыл.
Только нормально закрыл.
Анала точно не было :D


а на каком основании закрыл? без моего заявления .. это бессрочный счет


Шустро перебежал на новый 9,5 и сработал триггер - закрыть старый. :D
Нужно было там 100грн оставить наверное.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39

  ukrprom2014 написав:AVF
На 100 грн.?

Да
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:41

  AVF написав:Пришел сертификат Сильпо за участие в майской акции за расчет Google / Apple pay

Куди надійшов? На мило чи вайбер?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

Может кто-то владеет инсайдом будут ли продлевать акционные тарифы райф онлайн после 31 мая?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:03

  Boundless написав:Может кто-то владеет инсайдом будут ли продлевать акционные тарифы райф онлайн после 31 мая?

ну послабления на премиум-пакеты продлили до конца июня
но 8.5% на Уни-й эт еще шото, вернул всё в Алку :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

та Алла теж не альо, уж лучче пумба
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:21

  balance написав:та Алла теж не альо, уж лучче пумба

Мне нужен опербанк, а с Пумбы СЭПы платные, лимиты на р2р нуна через саппорт постоянно подымать... как запасной 3го эшелона еще Пумба годится :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:26

clientage
а где можн посмотреть тарифі для премиум пакетов? в тарифах к онлайн банкингу еще висит 31 мая
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:30

  Boundless написав:clientage
а где можн посмотреть тарифі для премиум пакетов? в тарифах к онлайн банкингу еще висит 31 мая

была рассылка на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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