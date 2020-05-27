Шустро перебежал на новый 9,5 и сработал триггер - закрыть старый.
Нужно было там 100грн оставить наверное.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:37
Шустро перебежал на новый 9,5 и сработал триггер - закрыть старый.
Нужно было там 100грн оставить наверное.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:41
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Может кто-то владеет инсайдом будут ли продлевать акционные тарифы райф онлайн после 31 мая?
.......
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:03
ну послабления на премиум-пакеты продлили до конца июня
но 8.5% на Уни-й эт еще шото, вернул всё в Алку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17
Re: Райффайзен Банк Аваль
та Алла теж не альо, уж лучче пумба
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:21
Мне нужен опербанк, а с Пумбы СЭПы платные, лимиты на р2р нуна через саппорт постоянно подымать... как запасной 3го эшелона еще Пумба годится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:26
clientage
а где можн посмотреть тарифі для премиум пакетов? в тарифах к онлайн банкингу еще висит 31 мая
.......
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:30
была рассылка на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
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