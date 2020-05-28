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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:44
Eldarien написав:
Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
... делайте хоть что-нибудь!
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