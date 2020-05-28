|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:44
Eldarien написав:
Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31506
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2503 раз.
- Подякували: 3674 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31
clientage написав: Eldarien написав:
Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)
-
balance
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 24.12.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:33
balance написав: clientage написав: Eldarien написав:
Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)
Ну даа, еще и онлайн-обмен валют прикуртили. Кому он при таком обслуживании счетов то нужен
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31506
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2503 раз.
- Подякували: 3674 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|40756
|4940732
|
|
|86326
|10122798
|
|
|16253
|2260861
|
|