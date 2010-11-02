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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:44

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31

  clientage написав:
  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил

щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:33

  balance написав:
  clientage написав:
  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил

щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)

Ну даа, еще и онлайн-обмен валют прикуртили. Кому он при таком обслуживании счетов то нужен :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:22

  balance написав:
  clientage написав:
  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил

щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)

А де написано про 1% за обнал? І звідки взагалі ця цитата, шановний Eldarien?
У мене валютних карток немає, є тільки рахунок для виплат у доларах. Втім, не має значення, 1% чи 0% за обнал, 2$ в місяць – більш ніж вагомий привід для виносу.

P.S. Джерело знайшов, https://www.aval.ua/storage/files/announcement-usd-eur.pdf
Julio
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