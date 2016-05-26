А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію? у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію? у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)
Ну даа, еще и онлайн-обмен валют прикуртили. Кому он при таком обслуживании счетов то нужен
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію? у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)
А де написано про 1% за обнал? І звідки взагалі ця цитата, шановний Eldarien? У мене валютних карток немає, є тільки рахунок для виплат у доларах. Втім, не має значення, 1% чи 0% за обнал, 2$ в місяць – більш ніж вагомий привід для виносу.
Julio написав:А де написано про 1% за обнал? І звідки взагалі ця цитата, шановний Eldarien? У мене валютних карток немає, є тільки рахунок для виплат у доларах. Втім, не має значення, 1% чи 0% за обнал, 2$ в місяць – більш ніж вагомий привід для виносу.
та от може і 1% за обнал з "поточного для виплат" немає, а з "поточного" є. питання кому тоді треба той поточний, тільки плутають клієнтів)))але на мою думку 2$/міс не такі страшні як обнал 1%, хоча теж подумую за винос - валюта лежить мертвим грузом на рахунку, так ще й пощипати банк хоче