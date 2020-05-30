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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:44

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31

  clientage написав:
  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил

щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:33

  balance написав:
  clientage написав:
  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил

щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)

Ну даа, еще и онлайн-обмен валют прикуртили. Кому он при таком обслуживании счетов то нужен :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:22

  balance написав:
  clientage написав:
  Eldarien написав:Ось так. Мабуть доведеться валютні карти закривати...
А уже шото подобное было полгода назад, я евро выносил

щось я цей момент упустив, відмінили тоді абонплату і комісію?
у Валі були досить приємливі курси для обміну валют, і вро не остання банка, куди ж тепер податись? 2$ абонплата і 1% за обнал якось уже дуже по-європейськи, щоб не сказати по-єврейськи)

А де написано про 1% за обнал? І звідки взагалі ця цитата, шановний Eldarien?
У мене валютних карток немає, є тільки рахунок для виплат у доларах. Втім, не має значення, 1% чи 0% за обнал, 2$ в місяць – більш ніж вагомий привід для виносу.

P.S. Джерело знайшов, https://www.aval.ua/storage/files/announcement-usd-eur.pdf
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Julio написав:І звідки взагалі ця цитата, шановний Eldarien?

З сайту банку:
https://www.aval.ua/privatnim-osobam/rahunok/platizhni-kartki/paket-poslug-dlya-privatnih-kliyentiv-u-valyuti
https://www.aval.ua/storage/files/announcement-usd-eur.pdf

Також звертався в підтримку, там інформацію підтвердили і дали посилання на нові тарифи: https://www.aval.ua/storage/files/tariff-from-25-june-2020.pdf
Eldarien
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:10

  Julio написав:А де написано про 1% за обнал? І звідки взагалі ця цитата, шановний Eldarien?
У мене валютних карток немає, є тільки рахунок для виплат у доларах. Втім, не має значення, 1% чи 0% за обнал, 2$ в місяць – більш ніж вагомий привід для виносу.

P.S. Джерело знайшов, https://www.aval.ua/storage/files/announcement-usd-eur.pdf

та от може і 1% за обнал з "поточного для виплат" немає, а з "поточного" є. питання кому тоді треба той поточний, тільки плутають клієнтів)))але на мою думку 2$/міс не такі страшні як обнал 1%, хоча теж подумую за винос - валюта лежить мертвим грузом на рахунку, так ще й пощипати банк хоче
balance
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:59

Бесплатный СЭП-платеж продлили до конца года.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:19

  IMPRINTER написав:Бесплатный СЭП-платеж продлили до конца года.

Кто бы сомневался
Ваащето када-то кто-то :) сказал в Авале, шо услуги ИБ всегда д.б. бесплатны.
Но вдрух ввели комисс за СЭП, продержалась она месяца 3 шоли :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:22

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Бесплатный СЭП-платеж продлили до конца года.

Кто бы сомневался
Ваащето када-то кто-то :) сказал в Авале, шо услуги ИБ всегда д.б. бесплатны.
Но вдрух ввели комисс за СЭП, продержалась она месяца 3 шоли :wink:

У Вали нравится то, что она за месяц предупреждает о своих дальнейших шагах, чтобы клиенты могли, если что, ногами накивать. В отличие от Аллы, у которой семь пятниц на неделе и некоторые изменения вступают в силу еще позавчера, о которых анонс - сегодня.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:39

Son of Sun, даа, в этом плане Валя солиднее смотрится :)
Но функционал у Аллы иногда больше радует: валютные депо, р2р, курсы онлайн-обмена, доступность кредиток.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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