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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:44
clientage написав:Son of Sun
, даа, в этом плане Валя солиднее смотрится
Но функционал у Аллы иногда больше радует: валютные депо, р2р, курсы онлайн-обмена, доступность кредиток.
Согласен, что у Аллы много толковых идей и продуктов, но их реализация сводит их на нет.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:21
Здравствуйте. Есть ли что-то вкусненькое у Вальки из карт? Кто чем пользуется?
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