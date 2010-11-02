Согласен, что у Аллы много толковых идей и продуктов, но их реализация сводит их на нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:44
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:21
Здравствуйте. Есть ли что-то вкусненькое у Вальки из карт? Кто чем пользуется?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:15
Пакет Активный, советую
И берите сразу все карты, которые нашару мона взять и себе и на жену
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:26
И что мне потом с этим всем добром делать?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:29
отвертки -- шобы крутить
пассатижи -- шобы дергать
молоток -- шобы забивать
мастер -- шобы научить вас все это делать правильно
* плакатик на стене в кабинете труда, 2 класс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:45
Re: Райффайзен Банк Аваль
Они ещё сами не решили, но пока бесплатно
.......
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