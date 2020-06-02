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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:44

  clientage написав:Son of Sun, даа, в этом плане Валя солиднее смотрится :)
Но функционал у Аллы иногда больше радует: валютные депо, р2р, курсы онлайн-обмена, доступность кредиток.

Согласен, что у Аллы много толковых идей и продуктов, но их реализация сводит их на нет.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:21

Здравствуйте. Есть ли что-то вкусненькое у Вальки из карт? Кто чем пользуется?
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:15

  Striker написав:Здравствуйте. Есть ли что-то вкусненькое у Вальки из карт? Кто чем пользуется?

Пакет Активный, советую
И берите сразу все карты, которые нашару мона взять и себе и на жену :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:26

  clientage написав:Пакет Активный, советую
И берите сразу все карты, которые нашару мона взять и себе и на жену :)

И что мне потом с этим всем добром делать? :o
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Striker
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Повідомлень: 532
З нами з: 15.02.20
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:29

  Striker написав:
  clientage написав:Пакет Активный, советую
И берите сразу все карты, которые нашару мона взять и себе и на жену :)

И что мне потом с этим всем добром делать? :o

отвертки -- шобы крутить
пассатижи -- шобы дергать
молоток -- шобы забивать
мастер -- шобы научить вас все это делать правильно

* плакатик на стене в кабинете труда, 2 класс
:lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:40

А что там с бесплатным СЭПом - продлили или теперь только за деньги?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:45

Re: Райффайзен Банк Аваль

Они ещё сами не решили, но пока бесплатно
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:04

  Anadonta написав:А что там с бесплатным СЭПом - продлили или теперь только за деньги?

  IMPRINTER написав:Бесплатный СЭП-платеж продлили до конца года.
Bosstone
 
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