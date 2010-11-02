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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:44
clientage написав:Son of Sun
, даа, в этом плане Валя солиднее смотрится
Но функционал у Аллы иногда больше радует: валютные депо, р2р, курсы онлайн-обмена, доступность кредиток.
Согласен, что у Аллы много толковых идей и продуктов, но их реализация сводит их на нет.
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Son of Sun
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:21
Здравствуйте. Есть ли что-то вкусненькое у Вальки из карт? Кто чем пользуется?
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Striker
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:15
Striker написав:
Здравствуйте. Есть ли что-то вкусненькое у Вальки из карт? Кто чем пользуется?
Пакет Активный, советую
И берите сразу все карты, которые нашару мона взять и себе и на жену
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:29
Striker написав: clientage написав:
Пакет Активный, советую
И берите сразу все карты, которые нашару мона взять и себе и на жену
И что мне потом с этим всем добром делать?
отвертки -- шобы крутить
пассатижи -- шобы дергать
молоток -- шобы забивать
мастер -- шобы научить вас все это делать правильно
* плакатик на стене в кабинете труда, 2 класс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:40
А что там с бесплатным СЭПом - продлили или теперь только за деньги?
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Anadonta
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:45
Они ещё сами не решили, но пока бесплатно
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:04
Anadonta написав:
А что там с бесплатным СЭПом - продлили или теперь только за деньги?
IMPRINTER написав:
Бесплатный СЭП-платеж продлили до конца года.
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Bosstone
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:17
Bosstone
Брать деньги за СЭП становится моветон.
- Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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