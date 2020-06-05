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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:15

  renegade написав:Подскажите, по карте престиж, условие иметь 70000 грн имеется ввиду только на карте или на депозите тоже?

Спасибо

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk

Карта,по которой нет % на остаток
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12111
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