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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:15
renegade написав:
Подскажите, по карте престиж, условие иметь 70000 грн имеется ввиду только на карте или на депозите тоже?
Спасибо
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Карта,по которой нет % на остаток
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 06 чер, 2020 06:39
renegade написав:
Подскажите, по карте престиж, условие иметь 70000 грн имеется ввиду только на карте или на депозите тоже?
Спасибо
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Остатки на карте считаются только
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iamdimon
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