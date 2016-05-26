Карта,по которой нет % на остаток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:15
Карта,по которой нет % на остаток
никому не верю
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:39
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:14
Дуже своєчасно, а я якраз сьогодні обнулив свій рахунок для виплат, обмінявши на грн кілька тисяч $, і вивів більшу частину отриманої грн у інші банки.
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