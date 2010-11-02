Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
Дуже своєчасно, а я якраз сьогодні обнулив свій рахунок для виплат, обмінявши на грн кілька тисяч $, і вивів більшу частину отриманої грн у інші банки.
iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
Був би вдячний за посилання на джерело на сайті банку, бо сам не знайшов - там лише повідомлення про введення цих комісій.
iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
Був би вдячний за посилання на джерело на сайті банку, бо сам не знайшов - там лише повідомлення про введення цих комісій.