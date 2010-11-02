Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
Дуже своєчасно, а я якраз сьогодні обнулив свій рахунок для виплат, обмінявши на грн кілька тисяч $, і вивів більшу частину отриманої грн у інші банки.
iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
Був би вдячний за посилання на джерело на сайті банку, бо сам не знайшов - там лише повідомлення про введення цих комісій.
iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
Був би вдячний за посилання на джерело на сайті банку, бо сам не знайшов - там лише повідомлення про введення цих комісій.
iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» ,
Тобто можна собі відкрити поточний і понтуватись переказами з нього? Ну щоб було видно хто заплатив
iamdimon написав:вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
«Універсальний», за нього не платив нічого. Чи то тому, що пакет Оптимальний в мене?
Месяца 4 назад Аваль провел типа акцию: предложил открыть новый Уни-й под 10..10.5% Сейчас уже на этих акционных по 8.5% Кроме этого, в ИБ под акцию онлайн-обмена появилась возможность открыть бесплатные инвалютные текущие Но месяц назад изменили тариф -- обслуживание всех этих счетов стало платным И вот сейчас опять вернули бесплатное обслуживание, причем первую абонку так и не начислили Чехардасс, но пока приятная для клиента