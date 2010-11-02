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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 647
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 647
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:15

  renegade написав:Подскажите, по карте престиж, условие иметь 70000 грн имеется ввиду только на карте или на депозите тоже?

Спасибо

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Карта,по которой нет % на остаток
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:39

  renegade написав:Подскажите, по карте престиж, условие иметь 70000 грн имеется ввиду только на карте или на депозите тоже?

Спасибо

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk

Остатки на карте считаются только
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:14

  iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.

Дуже своєчасно, а я якраз сьогодні обнулив свій рахунок для виплат, обмінявши на грн кілька тисяч $, і вивів більшу частину отриманої грн у інші банки.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:20

  iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.

Був би вдячний за посилання на джерело на сайті банку, бо сам не знайшов - там лише повідомлення про введення цих комісій.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:45

  Eldarien написав:
  iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» , вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.

Був би вдячний за посилання на джерело на сайті банку, бо сам не знайшов - там лише повідомлення про введення цих комісій.

https://www.aval.ua/storage/files/annou ... -eur-1.pdf
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:52

iamdimon
Тарифный комитет у них весной поменялся.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:03

  iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» ,


Тобто можна собі відкрити поточний і понтуватись переказами з нього?
Ну щоб було видно хто заплатив :-)

  iamdimon написав:вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.


«Універсальний», за нього не платив нічого.
Чи то тому, що пакет Оптимальний в мене?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:21

  justit написав:
  iamdimon написав:Згідно рішення Тарифного комітету №ТК-28/02 від 05.06.2020р відмінено впровадження щомісячної плати за обслуговування та ведення поточного рахунку «Для виплат», рахунку «Поточний» ,


Тобто можна собі відкрити поточний і понтуватись переказами з нього?
Ну щоб було видно хто заплатив :-)

  iamdimon написав:вкладу на вимогу «Універсальний» та карткового рахунку у валюті Долари США та Євро.


«Універсальний», за нього не платив нічого.
Чи то тому, що пакет Оптимальний в мене?

Месяца 4 назад Аваль провел типа акцию: предложил открыть новый Уни-й под 10..10.5%
Сейчас уже на этих акционных по 8.5%
Кроме этого, в ИБ под акцию онлайн-обмена появилась возможность открыть бесплатные инвалютные текущие
Но месяц назад изменили тариф -- обслуживание всех этих счетов стало платным
И вот сейчас опять вернули бесплатное обслуживание, причем первую абонку так и не начислили
Чехардасс, но пока приятная для клиента :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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