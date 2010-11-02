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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:18
justit написав: clientage написав:
Месяца 4 назад Аваль провел типа акцию: предложил открыть новый Уни-й под 10..10.5%
Сейчас уже на этих акционных по 8.5%
Да но за него ж не брали абонплату.
clientage написав:
Кроме этого, в ИБ под акцию онлайн-обмена появилась возможность открыть бесплатные инвалютные текущие
Но месяц назад изменили тариф -- обслуживание всех этих счетов стало платным
И вот сейчас опять вернули бесплатное обслуживание
Ага, то есть бесплатные текущие
это только инвалютные
?
Гривневые с абонплатой, как и было. Верно?
У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:45
clientage написав:
У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты
А зачем в УА инвалютный текущий?
Получать на него за фриланс - это наверное тот еще гемор.
Вон пытался у Монобанковцев выпытать "можно ли получить оплату из ЕС на моно гривневую"
Талдынят, что только не Евровую и то хз, да или нет...
Разве что чтоб деньги не дома лежали
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:52
justit написав: clientage написав:
У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты
А зачем в УА инвалютный текущий?
Получать на него за фриланс - это наверное тот еще гемор.
Вон пыался в Монобанковцев выпытать "можно ли получить оплату из ЕС на моно гривневую"
Талдынят, что только не Евровую и то хз, да или нет...
Разве что чтоб деньги не дома лежали
Я завел ток ради валютообмена, но так и не проверил
Раньне был у меня и Уни евровый, но Валя начала даж штрафовать за инвалюту, я все и вывел. Щас лень разбираться, есть Алка, Сима, ощАд, даж Тася еще дышит. Везде есть онлайн-обмен, т.е. можно легко пополнить валютную карту у путешествии
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:02
clientage написав:
можно легко пополнить валютную карту у путешествии
Всегда гривневой пользовался.
И Валиной в том числе.
Не заморачивался ни разу
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:20
justit написав: clientage написав:
можно легко пополнить валютную карту у путешествии
Всегда гривневой пользовался.
И Валиной в том числе.
Не заморачивался ни разу
Согласен, кредитки в первую очередь...ну а вдруг интерестна будет именно валюта
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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