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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:18

  justit написав:
  clientage написав:Месяца 4 назад Аваль провел типа акцию: предложил открыть новый Уни-й под 10..10.5%
Сейчас уже на этих акционных по 8.5%


Да но за него ж не брали абонплату.


  clientage написав:Кроме этого, в ИБ под акцию онлайн-обмена появилась возможность открыть бесплатные инвалютные текущие
Но месяц назад изменили тариф -- обслуживание всех этих счетов стало платным
И вот сейчас опять вернули бесплатное обслуживание


Ага, то есть бесплатные текущие это только инвалютные ?
Гривневые с абонплатой, как и было. Верно?

У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:45

  clientage написав:У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты :)


А зачем в УА инвалютный текущий?
Получать на него за фриланс - это наверное тот еще гемор.
Вон пытался у Монобанковцев выпытать "можно ли получить оплату из ЕС на моно гривневую"
Талдынят, что только не Евровую и то хз, да или нет...

Разве что чтоб деньги не дома лежали :-(
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:52

  justit написав:
  clientage написав:У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты :)


А зачем в УА инвалютный текущий?
Получать на него за фриланс - это наверное тот еще гемор.
Вон пыался в Монобанковцев выпытать "можно ли получить оплату из ЕС на моно гривневую"
Талдынят, что только не Евровую и то хз, да или нет...

Разве что чтоб деньги не дома лежали :-(

Я завел ток ради валютообмена, но так и не проверил
Раньне был у меня и Уни евровый, но Валя начала даж штрафовать за инвалюту, я все и вывел. Щас лень разбираться, есть Алка, Сима, ощАд, даж Тася еще дышит. Везде есть онлайн-обмен, т.е. можно легко пополнить валютную карту у путешествии :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:02

  clientage написав:можно легко пополнить валютную карту у путешествии :)


Всегда гривневой пользовался.
И Валиной в том числе.
Не заморачивался ни разу :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:20

  justit написав:
  clientage написав:можно легко пополнить валютную карту у путешествии :)


Всегда гривневой пользовался.
И Валиной в том числе.
Не заморачивался ни разу :-)

Согласен, кредитки в первую очередь...ну а вдруг интерестна будет именно валюта
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 690691692693
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