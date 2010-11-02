clientage написав:Месяца 4 назад Аваль провел типа акцию: предложил открыть новый Уни-й под 10..10.5% Сейчас уже на этих акционных по 8.5%
Да но за него ж не брали абонплату.
clientage написав:Кроме этого, в ИБ под акцию онлайн-обмена появилась возможность открыть бесплатные инвалютные текущие Но месяц назад изменили тариф -- обслуживание всех этих счетов стало платным И вот сейчас опять вернули бесплатное обслуживание
Ага, то есть бесплатные текущие это только инвалютные ? Гривневые с абонплатой, как и было. Верно?
clientage написав:У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты
А зачем в УА инвалютный текущий? Получать на него за фриланс - это наверное тот еще гемор. Вон пытался у Монобанковцев выпытать "можно ли получить оплату из ЕС на моно гривневую" Талдынят, что только не Евровую и то хз, да или нет...
clientage написав:У меня опыт ток с инвалютными, по грн ток карты
А зачем в УА инвалютный текущий? Получать на него за фриланс - это наверное тот еще гемор. Вон пыался в Монобанковцев выпытать "можно ли получить оплату из ЕС на моно гривневую" Талдынят, что только не Евровую и то хз, да или нет...
Разве что чтоб деньги не дома лежали
Я завел ток ради валютообмена, но так и не проверил Раньне был у меня и Уни евровый, но Валя начала даж штрафовать за инвалюту, я все и вывел. Щас лень разбираться, есть Алка, Сима, ощАд, даж Тася еще дышит. Везде есть онлайн-обмен, т.е. можно легко пополнить валютную карту у путешествии