Так то УПЦ ж обрабатывает приходы ток 3 раза в дн, а отправляет быстро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:51
Так то УПЦ ж обрабатывает приходы ток 3 раза в дн, а отправляет быстро
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:54
Анал банк заблокировал премиальные карты УкрЭксима
viewtopic.php?p=4985690#p4985690
Подумайте, надо ли это говнище использовать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:00
Периодически (можно сказать регулярно) плачу в терминалах аваля - проблем не замечено.
Хотя один раз выдало какую-то экзотическую ошибку, но там было непонятно кто виноват: аваль или эксим
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:04
Вкладчик1234
Я плачу везде симой. 200+ покупок за 3 месяца . Такого не было нигде . Терминал в эпицентре обычный, нету спец. преимуществ.
Может не сам аваль, а эпицентр вместе с авалем
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 15 чер, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:05
Re: Райффайзен Банк Аваль
Т.е. между этими двумя таки есть какое-то недопонимание
Я щас Симой плачу чаще в инете, а вот заметил пару отказов на ОККО Пэе
Там тож квайер Валя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:05
Ну почему? Пишут же сколько надо заплатить и до какого числа в иб!!
Додано: Вів 16 чер, 2020 06:28
Есть какой-то регламент приходов?
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