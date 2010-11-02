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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:51

  iamdimon написав:
  clientage написав:Но ИБ (и вэб и андрюха) у Вали до этого момента был супер-пупер, не считая дурацкой организации шаблонов :)
Еще бы СЭПы чаще принимали в день, то вааще атас был бы :)

Ждём работу СЭПа 23/7

Так то УПЦ ж обрабатывает приходы ток 3 раза в дн, а отправляет быстро
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:54

Анал банк заблокировал премиальные карты УкрЭксима

viewtopic.php?p=4985690#p4985690

Подумайте, надо ли это говнище использовать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:00

  proftpd66 написав:Анал банк заблокировал премиальные карты УкрЭксима

viewtopic.php?p=4985690#p4985690

Подумайте, надо ли это говнище использовать.

Периодически (можно сказать регулярно) плачу в терминалах аваля - проблем не замечено.
Хотя один раз выдало какую-то экзотическую ошибку, но там было непонятно кто виноват: аваль или эксим
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:04

Вкладчик1234

Я плачу везде симой. 200+ покупок за 3 месяца . Такого не было нигде . Терминал в эпицентре обычный, нету спец. преимуществ.

Может не сам аваль, а эпицентр вместе с авалем
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 15 чер, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:05

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Вкладчик1234 написав:аваль или эксим

Т.е. между этими двумя таки есть какое-то недопонимание :)
Я щас Симой плачу чаще в инете, а вот заметил пару отказов на ОККО Пэе
Там тож квайер Валя :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52

  clientage написав:Но ИБ (и вэб и андрюха) у Вали до этого момента был супер-пупер, не считая дурацкой организации шаблонов :)
Еще бы СЭПы чаще принимали в день, то вааще атас был бы :)


но прикрутить дату окончания льготного периода не могут/не хотят :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:05

  Shaman написав:
  clientage написав:Но ИБ (и вэб и андрюха) у Вали до этого момента был супер-пупер, не считая дурацкой организации шаблонов :)
Еще бы СЭПы чаще принимали в день, то вааще атас был бы :)


но прикрутить дату окончания льготного периода не могут/не хотят :D


Ну почему? Пишут же сколько надо заплатить и до какого числа в иб!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 06:28

  clientage написав:
  iamdimon написав:
  clientage написав:Но ИБ (и вэб и андрюха) у Вали до этого момента был супер-пупер, не считая дурацкой организации шаблонов :)
Еще бы СЭПы чаще принимали в день, то вааще атас был бы :)

Ждём работу СЭПа 23/7

Так то УПЦ ж обрабатывает приходы ток 3 раза в дн, а отправляет быстро

Есть какой-то регламент приходов?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:33

Re: Райффайзен Банк Аваль

АналЪ добавили https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:48

  WachtAmRhein написав:
  Shaman написав:
  clientage написав:Но ИБ (и вэб и андрюха) у Вали до этого момента был супер-пупер, не считая дурацкой организации шаблонов :)
Еще бы СЭПы чаще принимали в день, то вааще атас был бы :)


но прикрутить дату окончания льготного периода не могут/не хотят :D


Ну почему? Пишут же сколько надо заплатить и до какого числа в иб!!


это пишут инфо по мин платежу. по грейсу нет даты, надо считать самому
Shaman
 
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