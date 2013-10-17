Как же мне это нравится: главное - найти крайнего, чтобы вкладчики вдруг что на НБУ возмущались.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:55
Универсальный
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27
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перевелите на русский язык:
1) будет снижена на 2%, т.е. станет 8,33%
2) будет снижена на 2 процентных пункта, т.е. станет 6,5%
3) будет снижена до 2%, т.е. станет 2% ?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:49
будет 6,5%
никому не верю
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:55
и шо теперь делать?
скоро будет отрицательная ставка?
банки конечно красавеллы. берут реф под 6% покупают овгз по 10 ... нах им депо - проще занять государству деньги государтва
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:04
Re: Райффайзен Банк Аваль
предлагаю залечь на дно и подождать када пирамида ОВГЗ грохнется
... делайте хоть что-нибудь!
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