Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:55
Райффайзен прислал сообщение о снижении на 2% ставки по депо "Универсальный". Причиной указали снижение учетной ставки НБУ.
Как же мне это нравится: главное - найти крайнего, чтобы вкладчики вдруг что на НБУ возмущались.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27
Avatar перевелите на русский язык: 1) будет снижена на 2%, т.е. станет 8,33% 2) будет снижена на 2 процентных пункта, т.е. станет 6,5% 3) будет снижена до 2%, т.е. станет 2% ?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:49
IMPRINTER написав: Avatar
перевелите на русский язык:
1) будет снижена на 2%, т.е. станет 8,33%
2) будет снижена на 2 процентных пункта, т.е. станет 6,5%
3) будет снижена до 2%, т.е. станет 2% ?
будет 6,5%
никому не верю
sens
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:55
и шо теперь делать?
скоро будет отрицательная ставка? банки конечно красавеллы. берут реф под 6% покупают овгз по 10 ... нах им депо - проще занять государству деньги государтва
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IMPRINTER
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:59
чет не верится, что импри харчуется депозитами
v57
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:04
IMPRINTER написав:
и шо теперь делать?
предлагаю залечь на дно и подождать када пирамида ОВГЗ грохнется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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