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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:55

Универсальный

Райффайзен прислал сообщение о снижении на 2% ставки по депо "Универсальный". Причиной указали снижение учетной ставки НБУ.
Зображення
Как же мне это нравится: главное - найти крайнего, чтобы вкладчики вдруг что на НБУ возмущались.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27

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перевелите на русский язык:
1) будет снижена на 2%, т.е. станет 8,33%
2) будет снижена на 2 процентных пункта, т.е. станет 6,5%
3) будет снижена до 2%, т.е. станет 2% ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:49

  IMPRINTER написав:Avatar

перевелите на русский язык:
1) будет снижена на 2%, т.е. станет 8,33%
2) будет снижена на 2 процентных пункта, т.е. станет 6,5%
3) будет снижена до 2%, т.е. станет 2% ?
будет 6,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:55

и шо теперь делать?
скоро будет отрицательная ставка?
банки конечно красавеллы. берут реф под 6% покупают овгз по 10 ... нах им депо - проще занять государству деньги государтва
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:59

чет не верится, что импри харчуется депозитами :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

  IMPRINTER написав:и шо теперь делать?

предлагаю залечь на дно и подождать када пирамида ОВГЗ грохнется :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:13

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:и шо теперь делать?

предлагаю залечь на дно и подождать када пирамида ОВГЗ грохнется :P

Коли вона таки гепнеться, то "дну" краще б бути у іншій країні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:22

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:и шо теперь делать?

предлагаю залечь на дно и подождать када пирамида ОВГЗ грохнется :P


И что тогда будет со страной???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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