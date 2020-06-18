Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27

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перевелите на русский язык:

1) будет снижена на 2%, т.е. станет 8,33%

2) будет снижена на 2 процентных пункта, т.е. станет 6,5%

3) будет снижена до 2%, т.е. станет 2% ?

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