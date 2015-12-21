RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:08

  IMPRINTER написав:ну 6,5 это уже совсеми не то

Ну и что ? Это реальность нового правительства. Увеличение % пока не предвидится
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:40

  sens написав:
  IMPRINTER написав:ну 6,5 это уже совсеми не то

Ну и что ?


пора вкладывать в The United States Of America

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 22.12.16
Подякував: 225 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:58

Re: Райффайзен Банк Аваль

Презервативы уже не катят?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 12.02.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:06

  Boundless написав:Презервативы уже не катят?


многие товары не берут в кризис.

есть один товар, который гребут, но для оборот хватит 3к-6к. От силы 5к-8к. И то скорее всего 3к-4к достаточно для оборота.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 22.12.16
Подякував: 225 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 693694695696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8692, 8693, 8694
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86932 10197465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 23:23
clientage
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 38, 39, 40
Модератор » Пон 21 гру, 2015 19:09
397 80712
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 21:35
ramaz
Юнекс Банк 1 ... 195, 196, 197
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1963 31737
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 20:49
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86933)
19.06.2020 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.