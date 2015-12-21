Ну и что ? Это реальность нового правительства. Увеличение % пока не предвидится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:08
Ну и что ? Это реальность нового правительства. Увеличение % пока не предвидится
никому не верю
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:40
пора вкладывать в The United States Of America
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:58
Re: Райффайзен Банк Аваль
Презервативы уже не катят?
.......
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:06
многие товары не берут в кризис.
есть один товар, который гребут, но для оборот хватит 3к-6к. От силы 5к-8к. И то скорее всего 3к-4к достаточно для оборота.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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