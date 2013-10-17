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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 20:39
WachtAmRhein написав: Фантом написав:WachtAmRhein
Ага
Shanovnyi Kliente, Vash limit po kredytniy kartci tymchasovo zablokovano! Pro rozblokuvannia Vas bude povidomleno dodatkovo. Raiffeisen Bank Aval
Так вы пробовали что-то оплатить, а то у меня 0 доступно.
Доступны все деньги, платежи идут. Страно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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