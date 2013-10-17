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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 20:39

  WachtAmRhein написав:
  Фантом написав:WachtAmRhein
Ага
Shanovnyi Kliente, Vash limit po kredytniy kartci tymchasovo zablokovano! Pro rozblokuvannia Vas bude povidomleno dodatkovo. Raiffeisen Bank Aval



:-(

Так вы пробовали что-то оплатить, а то у меня 0 доступно.


Доступны все деньги, платежи идут. Страно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 694695696697
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