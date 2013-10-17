Доступны все деньги, платежи идут. Страно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 20:39
Доступны все деньги, платежи идут. Страно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 20 чер, 2020 22:23
колеги, а за червень уже нема поблажок по користуванню Валькиними кредитками?маю платинум і шось не знаю чи добивати обов'язкових 5к, бо є козирніші на руках
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