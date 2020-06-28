Карта валялась на полке месяца 3-4, после акции с раздачей 500 грн.
Тоже обнулили демоны.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:43
Карта валялась на полке месяца 3-4, после акции с раздачей 500 грн.
Тоже обнулили демоны.
Додано: Вів 23 чер, 2020 06:24
500к-1000к[/quote] если оформлено премиум обслуживание , то что смущает?[/quote]
премиум нету, в этом банке только долларовая карта.
просто, если я буду ехать в другой город, и снять там не смогу из-за фин мона. Я написал, что можно ли наперед сдать документы в одно городе, а снять в другой. Может быть странно я написал. Если я пополняю, а потом не смогу не снять и не перевести.
вообщем, попробую позвонить в справочную спросить там.[/quote] в 2012…я так делал в Авале,снимал в Полтавской области в смт.Велика Багачка,там отделение было напротив ресторана из деревянного сруба,а на сегодня,отдаю предпочтение Приватбанку,положил на приватвклад,в п24 сделал заявку на получение нашла ( проверял в феврале 2020 ). На сегодня ,уверен как в Киеве и Авале,а про другие лилии или банки ,то не советчик
никому не верю
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:27
Сьогоднішнє оновлення мобільного додатку. Все як замовляли - перевірка пільгового періоду
Додали темну тему. Переходьте в Налаштування смартфону – Екран – Темний режим.
Контролюйте пільговий період та мінімальний платіж по кредитній картці.
Як знайти? Кредитна картка – Деталі – Пільговий період та обов'язковий платіж.
Старі баги прибрали, побачите нові, пишіть – виправимо. Виникли проблеми або складнощі –
телефонуйте 0 800 500 133, ми допоможемо.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:49
А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:13
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:26
Я сам в Одессе, во всех отделениях с зонами 24/7 такие стоят, плюс Ривьера, Кадор, Европа...
Додано: Пон 29 чер, 2020 11:21
І саме про це я і кажу - вони у відділеннях, а ходити туди я не бажаю без особливою причини
А в Кадорі - жах, а не банкомат. Мені таке щастя не потрібно
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