Додано: Вів 23 чер, 2020 06:24

v57 написав: крупная это? крупная это?

500к-1000к[/quote] если оформлено премиум обслуживание , то что смущает?[/quote]премиум нету, в этом банке только долларовая карта.просто, если я буду ехать в другой город, и снять там не смогу из-за фин мона. Я написал, что можно ли наперед сдать документы в одно городе, а снять в другой. Может быть странно я написал. Если я пополняю, а потом не смогу не снять и не перевести.вообщем, попробую позвонить в справочную спросить там.[/quote] в 2012…я так делал в Авале,снимал в Полтавской области в смт.Велика Багачка,там отделение было напротив ресторана из деревянного сруба,а на сегодня,отдаю предпочтение Приватбанку,положил на приватвклад,в п24 сделал заявку на получение нашла ( проверял в феврале 2020 ). На сегодня ,уверен как в Киеве и Авале,а про другие лилии или банки ,то не советчик