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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:43

  Фантом написав:WachtAmRhein Это не у меня. Другу пришло, сейчас попрошу его что-то оплатить.

Карта валялась на полке месяца 3-4, после акции с раздачей 500 грн.
Тоже обнулили демоны.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 06:24

  v57 написав:крупная это?


500к-1000к[/quote] если оформлено премиум обслуживание , то что смущает?[/quote]

премиум нету, в этом банке только долларовая карта.

просто, если я буду ехать в другой город, и снять там не смогу из-за фин мона. Я написал, что можно ли наперед сдать документы в одно городе, а снять в другой. Может быть странно я написал. Если я пополняю, а потом не смогу не снять и не перевести.

вообщем, попробую позвонить в справочную спросить там.[/quote] в 2012…я так делал в Авале,снимал в Полтавской области в смт.Велика Багачка,там отделение было напротив ресторана из деревянного сруба,а на сегодня,отдаю предпочтение Приватбанку,положил на приватвклад,в п24 сделал заявку на получение нашла ( проверял в феврале 2020 ). На сегодня ,уверен как в Киеве и Авале,а про другие лилии или банки ,то не советчик
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:27

Сьогоднішнє оновлення мобільного додатку. Все як замовляли - перевірка пільгового періоду :D

Додали темну тему. Переходьте в Налаштування смартфону – Екран – Темний режим.
Контролюйте пільговий період та мінімальний платіж по кредитній картці.
Як знайти? Кредитна картка – Деталі – Пільговий період та обов'язковий платіж.
Старі баги прибрали, побачите нові, пишіть – виправимо. Виникли проблеми або складнощі –
телефонуйте 0 800 500 133, ми допоможемо.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:49

А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:13

  iamdimon написав:А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую

Ну, радити тут особливо і нічого. Я і їх бачив поки що тільки у відділеннях (в Одесі на Дерибасівській користуюся за нагоди таким давно), а ходити туди кожного разу - та ще забавка
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:26

  nickvp написав:
  iamdimon написав:А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую

Ну, радити тут особливо і нічого. Я і їх бачив поки що тільки у відділеннях (в Одесі на Дерибасівській користуюся за нагоди таким давно), а ходити туди кожного разу - та ще забавка

Я сам в Одессе, во всех отделениях с зонами 24/7 такие стоят, плюс Ривьера, Кадор, Европа...
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:21

  iamdimon написав:
  nickvp написав:
  iamdimon написав:А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую

Ну, радити тут особливо і нічого. Я і їх бачив поки що тільки у відділеннях (в Одесі на Дерибасівській користуюся за нагоди таким давно), а ходити туди кожного разу - та ще забавка

Я сам в Одессе, во всех отделениях с зонами 24/7 такие стоят, плюс Ривьера, Кадор, Европа...

І саме про це я і кажу - вони у відділеннях, а ходити туди я не бажаю без особливою причини
А в Кадорі - жах, а не банкомат. Мені таке щастя не потрібно
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

Желающие обзавестись премиальным пакетом у аваля могут полгода поюзать пакет бесплатно https://www.aval.ua/news/podaruyte-sobi ... -raif-1133
antey718
 
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