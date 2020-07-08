Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:43
Фантом написав: WachtAmRhein
Это не у меня. Другу пришло, сейчас попрошу его что-то оплатить.
Карта валялась на полке месяца 3-4, после акции с раздачей 500 грн.
Тоже обнулили демоны.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Вів 23 чер, 2020 06:24
v57 написав:
крупная это?
500к-1000к[/quote] если оформлено премиум обслуживание , то что смущает?[/quote]
премиум нету, в этом банке только долларовая карта.
просто, если я буду ехать в другой город, и снять там не смогу из-за фин мона. Я написал, что можно ли наперед сдать документы в одно городе, а снять в другой. Может быть странно я написал. Если я пополняю, а потом не смогу не снять и не перевести.
вообщем, попробую позвонить в справочную спросить там.[/quote] в 2012…я так делал в Авале,снимал в Полтавской области в смт.Велика Багачка,там отделение было напротив ресторана из деревянного сруба,а на сегодня,отдаю предпочтение Приватбанку,положил на приватвклад,в п24 сделал заявку на получение нашла ( проверял в феврале 2020 ). На сегодня ,уверен как в Киеве и Авале,а про другие лилии или банки ,то не советчик
никому не верю
sens
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Додано: Чет 25 чер, 2020 11:27
Сьогоднішнє оновлення мобільного додатку. Все як замовляли - перевірка пільгового періоду
Додали темну тему. Переходьте в Налаштування смартфону – Екран – Темний режим.
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nickvp
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Додано: Чет 25 чер, 2020 13:49
А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую
iamdimon
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:13
iamdimon написав:
А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую
Ну, радити тут особливо і нічого. Я і їх бачив поки що тільки у відділеннях (в Одесі на Дерибасівській користуюся за нагоди таким давно), а ходити туди кожного разу - та ще забавка
nickvp
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:26
nickvp написав: iamdimon написав:
А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую
Ну, радити тут особливо і нічого. Я і їх бачив поки що тільки у відділеннях (в Одесі на Дерибасівській користуюся за нагоди таким давно), а ходити туди кожного разу - та ще забавка
Я сам в Одессе, во всех отделениях с зонами 24/7 такие стоят, плюс Ривьера, Кадор, Европа...
iamdimon
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:21
iamdimon написав: nickvp написав: iamdimon написав:
А я сегодня уже в новом АТМ снимал деньги при помощи google pay (без карты), крутая штука, советую
Ну, радити тут особливо і нічого. Я і їх бачив поки що тільки у відділеннях (в Одесі на Дерибасівській користуюся за нагоди таким давно), а ходити туди кожного разу - та ще забавка
Я сам в Одессе, во всех отделениях с зонами 24/7 такие стоят, плюс Ривьера, Кадор, Европа...
І саме про це я і кажу - вони у відділеннях, а ходити туди я не бажаю без особливою причини
А в Кадорі - жах, а не банкомат. Мені таке щастя не потрібно
nickvp
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:10
Желающие обзавестись премиальным пакетом у аваля могут полгода поюзать пакет бесплатно
https://www.aval.ua/news/podaruyte-sobi ... -raif-1133
antey718
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:13
А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:01
clientage написав:
А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки?
минулий місяць 'льготи' ще були, а цього уже тютю
balance
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