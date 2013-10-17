Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:58
Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
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