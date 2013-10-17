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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:58

  clientage написав:А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки? :(

Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
DONALD
 
Повідомлень: 149
З нами з: 23.06.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 696697698699
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