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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:58
clientage написав:
А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки?
Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
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DONALD
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:22
DONALD написав: clientage написав:
А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки?
Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
Да шото я не вижу теперь для себя особых преимуществ Преcтижа (у меня) Думаю вернуться на Активный
Платить дебеткой я ненавижу, для этого есть кредитки
Спецом гасить кредитку с Престиж непонятно зачем, для этого есть р2р-пополняхи с чудным риХламИнтам
Налик анлим я не снимаю, хватает б/н и чуток налички на кулубнику.
Вот турстраховку годовую типанашару заполучить и лаунжи? Ну рааазве шоо
Хотя короно-год какой-то нетуристический выходит.
Пока юзаю Валю как запасной опербанк (СЭПы гоняю), основной -- Алка.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 09 лип, 2020 12:29
clientage написав: DONALD написав: clientage написав:
А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки?
Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
Да шото я не вижу теперь для себя особых преимуществ Преcтижа (у меня) Думаю вернуться на Активный
Платить дебеткой я ненавижу, для этого есть кредитки
Спецом гасить кредитку с Престиж непонятно зачем, для этого есть р2р-пополняхи с чудным риХламИнтам
Налик анлим я не снимаю, хватает б/н и чуток налички на кулубнику.
Вот турстраховку годовую типанашару заполучить и лаунжи? Ну рааазве шоо
Хотя короно-год какой-то нетуристический выходит.
Пока юзаю Валю как запасной опербанк (СЭПы гоняю), основной -- Алка.
перевожу на премиальный,когда надо много кэша снять без комиссии,а так 2 пакета для оперсепа это Активный и Оптимальный,ну к вашему списку добавлю Конкорд для СЕПа-удобно кэш погонять через тумбу приват на конкорд
никому не верю
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sens
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Чет 09 лип, 2020 11:04
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