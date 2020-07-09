clientage написав:А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да? Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки?
Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете? После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
Да шото я не вижу теперь для себя особых преимуществ Преcтижа (у меня) Думаю вернуться на Активный Платить дебеткой я ненавижу, для этого есть кредитки Спецом гасить кредитку с Престиж непонятно зачем, для этого есть р2р-пополняхи с чудным риХламИнтам Налик анлим я не снимаю, хватает б/н и чуток налички на кулубнику. Вот турстраховку годовую типанашару заполучить и лаунжи? Ну рааазве шоо Хотя короно-год какой-то нетуристический выходит. Пока юзаю Валю как запасной опербанк (СЭПы гоняю), основной -- Алка.
clientage написав:А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да? Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки?
Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете? После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
Да шото я не вижу теперь для себя особых преимуществ Преcтижа (у меня) Думаю вернуться на Активный Платить дебеткой я ненавижу, для этого есть кредитки Спецом гасить кредитку с Престиж непонятно зачем, для этого есть р2р-пополняхи с чудным риХламИнтам Налик анлим я не снимаю, хватает б/н и чуток налички на кулубнику. Вот турстраховку годовую типанашару заполучить и лаунжи? Ну рааазве шоо Хотя короно-год какой-то нетуристический выходит. Пока юзаю Валю как запасной опербанк (СЭПы гоняю), основной -- Алка.
перевожу на премиальный,когда надо много кэша снять без комиссии,а так 2 пакета для оперсепа это Активный и Оптимальный,ну к вашему списку добавлю Конкорд для СЕПа-удобно кэш погонять через тумбу приват на конкорд
В акції можуть брати участь усі діючі Преміальні клієнти, які з 1 по 31 липня 2020 року розкажуть про Преміум Банкінг від Райфу своїм друзям, колегам, партнерам.
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