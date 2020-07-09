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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:58

  clientage написав:А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки? :(

Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:22

  DONALD написав:
  clientage написав:А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки? :(

Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.

Да шото я не вижу теперь для себя особых преимуществ Преcтижа (у меня) :(
Думаю вернуться на Активный :idea:
Платить дебеткой я ненавижу, для этого есть кредитки
Спецом гасить кредитку с Престиж непонятно зачем, для этого есть р2р-пополняхи с чудным риХламИнтам :)
Налик анлим я не снимаю, хватает б/н и чуток налички на кулубнику.
Вот турстраховку годовую типанашару заполучить и лаунжи? Ну рааазве шоо :) Хотя короно-год какой-то нетуристический выходит.
Пока юзаю Валю как запасной опербанк (СЭПы гоняю), основной -- Алка.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:29

  clientage написав:
  DONALD написав:
  clientage написав:А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки? :(

Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.

Да шото я не вижу теперь для себя особых преимуществ Преcтижа (у меня) :(
Думаю вернуться на Активный :idea:
Платить дебеткой я ненавижу, для этого есть кредитки
Спецом гасить кредитку с Престиж непонятно зачем, для этого есть р2р-пополняхи с чудным риХламИнтам :)
Налик анлим я не снимаю, хватает б/н и чуток налички на кулубнику.
Вот турстраховку годовую типанашару заполучить и лаунжи? Ну рааазве шоо :) Хотя короно-год какой-то нетуристический выходит.
Пока юзаю Валю как запасной опербанк (СЭПы гоняю), основной -- Алка.
перевожу на премиальный,когда надо много кэша снять без комиссии,а так 2 пакета для оперсепа это Активный и Оптимальный,ну к вашему списку добавлю Конкорд для СЕПа-удобно кэш погонять через тумбу приват на конкорд
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:44

  DONALD написав:
  clientage написав:А этааа, карантинные льготы для обслуживания ПремПакета отменили, да?
Т.е. теперя опять нуна 15К/мес сделать покупками или пополняшками кредитки? :(

Не подскажите, а какой кешбек по Смарттревелу? И вообще какие плюшки в премпакете?
После сюрприза от Симы с отменой бонуса изучаю премпакеты других банков.

1 миля за кожні повні 10 гривень
7200 миль = 500 грн сертифікат сільпо/епіцентр/алло/окко/фокстрот/comfy/novus/brocard/...
шось на подобі ревардс від МК виходить - негусто опшем)
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:58

  balance написав:1 миля за кожні повні 10 гривень
7200 миль = 500 грн сертифікат сільпо/епіцентр/алло/окко/фокстрот/comfy/novus/brocard/...
шось на подобі ревардс від МК виходить - негусто опшем)

Получается за 72000грн оборота - какой-то купон на 500грн
Или около 0,7% кешбека, да ещё и "фантиками"
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:12

Для психофф :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:22

тьотя Валя опозорілась
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:38

  greenozon написав:тьотя Валя опозорілась
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Не удивитеьлно.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

С вчерашнего дня (09.07.2020) убрали льготный период за переводы с кредитки через банкомат. Скоро уберут льготный период за p2p-переводы (Идёт подготовка. Вопрос в разработке).
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:24

Агаа, видно мало Данило Галицький бил австрияк и мадяр :)
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clientage
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