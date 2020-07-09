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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:26

  clientage написав:
  greenozon написав:тьотя Валя опозорілась
http://prntscr.com/tf4cfh
Агаа, видно мало Данило Галицький бил австрияк и мадяр :)


Да, когда Горбачев вещал "Надо быть реалистами" все аплодировали.
А сейчас это позор :mrgreen:

Кстати где эта карта?
Там же отделения на google maps :)
justit
 
Повідомлень: 4801
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 352 раз.
 
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  #<1 ... 697698699700
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