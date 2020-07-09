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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:26
clientage написав:
Агаа, видно мало Данило Галицький бил австрияк и мадяр
Да, когда Горбачев вещал "Надо быть реалистами" все аплодировали.
А сейчас это позор
Кстати где эта карта?
Там же отделения на google maps
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