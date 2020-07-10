justit написав:Кстати где эта карта? Там же отделения на google maps
https://www.aval.ua/korporativnim-kliyentam/finansuvannya/partnerski-programi/mashio-gaspardo На нашем сайте была найдена техническая ошибка, которая была неприемлема и не отображает официальную позицию нашего банка. При создании интерактивной карты в разделе корпоративных программ технические настройки были сделаны так, чтобы отображать регионы, в которых партнерские предложения на покупку сельхозтехники доступны нашим клиентам. Это привело к недопустимому изображению карты Украины, поскольку сейчас услуги банка не предоставляются в АР Крым.