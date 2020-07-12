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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 648
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
87
Всього голосів : 648
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:26

  clientage написав:
  greenozon написав:тьотя Валя опозорілась
http://prntscr.com/tf4cfh
Агаа, видно мало Данило Галицький бил австрияк и мадяр :)


Да, когда Горбачев вещал "Надо быть реалистами" все аплодировали.
А сейчас это позор :mrgreen:

Кстати где эта карта?
Там же отделения на google maps :)
justit
 
Повідомлень: 4802
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

  justit написав:Кстати где эта карта?
Там же отделения на google maps
https://www.aval.ua/korporativnim-kliyentam/finansuvannya/partnerski-programi/mashio-gaspardo
На нашем сайте была найдена техническая ошибка, которая была неприемлема и не отображает официальную позицию нашего банка. При создании интерактивной карты в разделе корпоративных программ технические настройки были сделаны так, чтобы отображать регионы, в которых партнерские предложения на покупку сельхозтехники доступны нашим клиентам. Это привело к недопустимому изображению карты Украины, поскольку сейчас услуги банка не предоставляются в АР Крым.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:59

Bosstone

А где остров Змеиный?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:16

Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:18

  Vorlon написав:Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?

р2р - комиссия,сеп - 0. Пакет активный или оптимальный,если зп свыше 100 000 , то инд.условия
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:22

  sens написав:
  Vorlon написав:Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?

р2р - комиссия,сеп - 0. Пакет активный или оптимальный,если зп свыше 100 000 , то инд.условия

там у зарплатников свои тарифы, типа Оптимальный+
Нуна уточнять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:29

  clientage написав:
  sens написав:
  Vorlon написав:Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?

р2р - комиссия,сеп - 0. Пакет активный или оптимальный,если зп свыше 100 000 , то инд.условия

там у зарплатников свои тарифы, типа Оптимальный+
Нуна уточнять
будит снимать с паспортом в кассе без комиссии
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:42

  sens написав:
  clientage написав:там у зарплатников свои тарифы, типа Оптимальный+
Нуна уточнять
будит снимать с паспортом в кассе без комиссии

Я б полюбэ Активный открыл, и сразу кучу бесплатных допок к нему, в т.ч. и на жену :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31902
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2535 раз.
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  #<1 ... 697698699700
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