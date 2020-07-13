Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:26
clientage написав:
Агаа, видно мало Данило Галицький бил австрияк и мадяр
Да, когда Горбачев вещал "Надо быть реалистами" все аплодировали.
А сейчас это позор
Кстати где эта карта?
Там же отделения на google maps
justit
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:25
justit написав:
Кстати где эта карта?
Там же отделения на google maps
https://www.aval.ua/korporativnim-kliyentam/finansuvannya/partnerski-programi/mashio-gaspardo
На нашем сайте была найдена техническая ошибка, которая была неприемлема и не отображает официальную позицию нашего банка. При создании интерактивной карты в разделе корпоративных программ технические настройки были сделаны так, чтобы отображать регионы, в которых партнерские предложения на покупку сельхозтехники доступны нашим клиентам. Это привело к недопустимому изображению карты Украины, поскольку сейчас услуги банка не предоставляются в АР Крым.
Bosstone
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:59
Bosstone А где остров Змеиный?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:16
Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?
Vorlon
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:18
Vorlon написав:
Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?
р2р - комиссия,сеп - 0. Пакет активный или оптимальный,если зп свыше 100 000 , то инд.условия
никому не верю
sens
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:22
sens написав: Vorlon написав:
Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?
р2р - комиссия,сеп - 0. Пакет активный или оптимальный,если зп свыше 100 000 , то инд.условия
там у зарплатников свои тарифы, типа Оптимальный+
Нуна уточнять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:29
clientage написав: sens написав: Vorlon написав:
Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?
р2р - комиссия,сеп - 0. Пакет активный или оптимальный,если зп свыше 100 000 , то инд.условия
там у зарплатников свои тарифы, типа Оптимальный+
Нуна уточнять
будит снимать с паспортом в кассе без комиссии
никому не верю
sens
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:42
sens написав: clientage написав:
там у зарплатников свои тарифы, типа Оптимальный+
Нуна уточнять
будит снимать с паспортом в кассе без комиссии
Я б полюбэ Активный открыл, и сразу кучу бесплатных допок к нему, в т.ч. и на жену
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:50
Vorlon написав:
Есть шанс, что у меня будет зарплатка в РБА. Какие тарифы сейчас на выход через p2p и СЭП?
р2р- 1% зп оптимальный плюс , на карту др банка (не айбан) 5гр плюс 1%
по сэп - ноль,пополнение карты через терминал ноль в остальных случаях 1%
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Додано: Вів 14 лип, 2020 13:41
хуторянка написав:
пополнение карты через терминал ноль
это которые в отделении стоят?
Bosstone
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18382
2576569
Пон 13 лип, 2020 21:11 Ой+